Звездный чемпион мира может покинуть Европу летом 2025 года

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, возможно, проводит свой последний сезон в мадридском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 33-летний футболист серьезно рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS, и «матрасники» не будут мешать уходу игрока.

В сезоне 2024/25 Антуан Гризманн провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 25 миллионов евро.

Слухи о переезде Антуана Гризманна в Северную Америку появлялись еще летом этого года, но форвард остался в «Атлетико».