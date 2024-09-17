Звездный чемпион мира может покинуть Европу летом 2025 года
Антуан Гризманн рассматривает уход из «Атлетико» и продолжение карьеры в MLS
Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, возможно, проводит свой последний сезон в мадридском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 33-летний футболист серьезно рассматривает вариант с продолжением карьеры в MLS, и «матрасники» не будут мешать уходу игрока.
В сезоне 2024/25 Антуан Гризманн провел 5 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 25 миллионов евро.
Слухи о переезде Антуана Гризманна в Северную Америку появлялись еще летом этого года, но форвард остался в «Атлетико».
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