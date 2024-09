Дождь не дал сыграть. Матч Аталанта – Комо перенесен

23 сентября в 21:45 должен был состояться матч 5-го тура Серии А между «Аталантой» и «Комо». Однако в связи с плохой погодой игру перенесли на 24 часа.

Ранее арбитры были вынуждены приостановить разминку перед матчем, из-за неудовлетворительного состояния газона. Над Бергамо прошли сильные ливни, что привело к чрезмерной влажности поля.

В следующем, 6-м туре Серии А, «Комо» будет принимать «Верону», а «Аталанта» на выезде будет соревноваться с «Болоньей».

In seguito ad un nuovo sopralluogo effettuato dal direttore di gara con i due capitani, il match è stato rinviato alle ore 20:45 di domani a causa dell’impraticabilità del campo.



After a final field inspection, the game has been postponed to tomorrow at 20:45 CEST, due to… pic.twitter.com/zncd9MvCAi