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Чемпионат Италии
Аталанта
24.09.2024 21:45 – FT 2 : 3
Комо
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Италия
25 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:45
157
0

Автогол помог. Команда Фабрегаса одержала первую победу в сезоне

Команда Комо победила на выезде Аталанту со счетом 3:2

25 сентября 2024, 00:10 | Обновлено 25 сентября 2024, 00:45
157
0
Автогол помог. Команда Фабрегаса одержала первую победу в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта - Комо

24 сентября состоялся матч 5-го тура Серии А между «Аталантой» и «Комо».

Игра прошла на «Гэвисс Стадионе», Бергамо.

Матч был запланирован на 23 сентября, однако из-за плохой погоды его перенесли. Хозяева открыли счет на 18-й минуте матча. В начале второго тайма подопечные Фабрегаса сравняли счет. Через 8 минут автогол вывел гостей вперед. На 58-й минуте нападающий «Комо» забил 3-й гол. А на исходе встречи Лукман с пенальти сократил отставание клуба из Бергамо.

Серия А. 5-й тур. 24 сентября.

Аталанта – Комо – 2:3

Голы: Дзаппакоста, 18, Лукман, 90+7 (пен.) – Стрефецца, 46, Колашинац (автогол), 54, Фадера, 58

Аталанта: Карнесекки, Коссуну, Дьимсити, Колашинац, Белланова, Эдерсон, (Влахович, 75), де Рон, Дзаппакоста, (Куадрадо, 55), Пашалич, (Брешианини, 46), де Кетеларе, (Самарджич, (Лукман, 55)

Комо: Аудеро, Морено, Кемпф, Доссена, Ван дер Бремпт, Фадера, (Маттителли, 62), Перроне, (Гольданига, 77), Роберто, Стрефецца, (Енгельгардт, 89), Пасс, (Сало, 89), Кутроне, (Габриэллони, 77)

Предупреждения: де Рон, 83 – Роберто, 11, Морено, 36

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Адемола Лукман (Аталанта).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Алю Фадера (Комо).
54’
ГОЛ ! Автогол забил Сеад Колашинац (Аталанта).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Комо).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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