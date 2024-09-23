Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Аталанта
23.09.2024 21:45 - : -
Комо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 04:26
29
0

Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 23 сентября в 21:45 по Киеву

23 сентября 2024, 04:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 04:26
29
0
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Комо». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда провела прекрасный прошлый сезон. Да, она так и не научилась играть кубковые финалы с Ювентусом, снова проиграв тому и отдав титул. Но Гасперини со своими подопечными смогли добыть даже более статусный, международный, трофей - итальянцы выиграли Лигу Европы. А в Серии А бергамаски вернулись в группу лидеров. Но сейчас у них достаточно много проблем. И ладно проиграть 0:2 мадридскому Реалу Суперкубок УЕФА - у соперника и класса, и опыта было намного больше. Но в Серии А Богиня успела проиграть не только чемпиону, Интеру, но и Торино, да и Фиорентине дали быстро забить дважды, но с ней даже выиграли 3:2. В четверг дома с Арсеналом, возвращаясь в Лигу Чемпионов, выдали ничью 0:0, и только кураж Райи не дал добиться большего.

Комо

Клуб во многом комплектовался этим летом. Даже Сеск Фабрегас в это время получил полноценные тренерские полномочия. А в заявке появилось немало тех, с кем испанец пересекался на футбольных полях как игрок, ведь озерники стали приютом для списанных в других проектах звезд. На воротах тут стоит Пепе Рейна, в поле отметились Морено, Симоне Верди, Серджи Роберто, Нико Пас, Доссена, Кутроне и Белотти, а Варан успел серьезно травмироваться. Вот только весь этот оркестр пока что откровенно не впечатляет. В кубке по пенальти команда уступили нестабильной Сампдории, в Серии А чередуются ничьи (1:1 с Кальяри в гостях, 2:2 с Болоньей дома) и поражения (0:3 с Ювентусом и 0:1 с Удинезе).

Статистика личных встреч

Все три последних официальных поединка выиграла Аталанта. Они были, правда, в 2003-2004 годах, а относительно недавно, в 2022-м, она же разгромила Комо в контрольном летнем поединке.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в успехе хозяев. Кого еще побеждать, если не новичка дома? Ставим на бергамасков с форой -1 (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
23 сентября 2024 -
21:45
Комо
Фора Аталанты (-1) 1.68 Сделать ставку
По теме:
Боавишта – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бенфики
Дерби делла Мадоннина. Судьба матча Интер – Милан решилась на 89-й минуте
Стала известна оценка Довбика за матч Рома – Удинезе, в котором он забил
Аталанта Комо Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Бокс | 22 сентября 2024, 14:24 2
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа
Чжан Чжилей рассказал, что его больше всего шокировало в бою Дюбуа – Джошуа

Китайский боксер не ожидал, что Даниель будет оказывать такое давление на соперника

ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
Бокс | 22 сентября 2024, 07:01 2
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа

Энтони проиграл чемпионский бой в Лондоне

ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Футбол | 22.09.2024, 19:27
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
Футбол | 22.09.2024, 23:59
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе
Футбол | 22.09.2024, 21:28
ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе
ФОТО. Довбик получил награду лучшему игроку матча Рома – Удинезе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 3
Футбол
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
Мудрик принял окончательное решение относительно своего будущего в Челси
21.09.2024, 07:53 30
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем