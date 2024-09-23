23 сентября на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Комо». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда провела прекрасный прошлый сезон. Да, она так и не научилась играть кубковые финалы с Ювентусом, снова проиграв тому и отдав титул. Но Гасперини со своими подопечными смогли добыть даже более статусный, международный, трофей - итальянцы выиграли Лигу Европы. А в Серии А бергамаски вернулись в группу лидеров. Но сейчас у них достаточно много проблем. И ладно проиграть 0:2 мадридскому Реалу Суперкубок УЕФА - у соперника и класса, и опыта было намного больше. Но в Серии А Богиня успела проиграть не только чемпиону, Интеру, но и Торино, да и Фиорентине дали быстро забить дважды, но с ней даже выиграли 3:2. В четверг дома с Арсеналом, возвращаясь в Лигу Чемпионов, выдали ничью 0:0, и только кураж Райи не дал добиться большего.

Комо

Клуб во многом комплектовался этим летом. Даже Сеск Фабрегас в это время получил полноценные тренерские полномочия. А в заявке появилось немало тех, с кем испанец пересекался на футбольных полях как игрок, ведь озерники стали приютом для списанных в других проектах звезд. На воротах тут стоит Пепе Рейна, в поле отметились Морено, Симоне Верди, Серджи Роберто, Нико Пас, Доссена, Кутроне и Белотти, а Варан успел серьезно травмироваться. Вот только весь этот оркестр пока что откровенно не впечатляет. В кубке по пенальти команда уступили нестабильной Сампдории, в Серии А чередуются ничьи (1:1 с Кальяри в гостях, 2:2 с Болоньей дома) и поражения (0:3 с Ювентусом и 0:1 с Удинезе).

Статистика личных встреч

Все три последних официальных поединка выиграла Аталанта. Они были, правда, в 2003-2004 годах, а относительно недавно, в 2022-м, она же разгромила Комо в контрольном летнем поединке.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в успехе хозяев. Кого еще побеждать, если не новичка дома? Ставим на бергамасков с форой -1 (коэффициент - 1,68).