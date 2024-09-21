ОФИЦИАЛЬНО. Шальке уволил тренера и спортивного директора
Карел Герартс и Марк Вильмотс покинули клуб
«Шальке» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Карела Герартса и спортивного директора Марка Вильмотса. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды U-23 «Шальке» Якоба Фимпеля.
Такое решение руководство «Шальке» приняло после вчерашнего поражения команды со счетом 3:5 от «Дармштадта» в шестом туре второй Бундеслиги. За последние пять лет это уже 13-я отставка главного тренера в «Шальке».
На данный момент клуб из Гельзенкирхена занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.
Marc Wilmots and Karel Geraerts have left #S04 with immediate effect.— FC Schalke 04 (@s04_en) September 21, 2024
U23 head coach Jakob Fimpel will take over on an interim basis until the international break.
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