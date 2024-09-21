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Германия
21 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:48
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шальке уволил тренера и спортивного директора

Карел Герартс и Марк Вильмотс покинули клуб

21 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 21 сентября 2024, 17:48
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шальке уволил тренера и спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine. Карел Герартс

«Шальке» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Карела Герартса и спортивного директора Марка Вильмотса. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды U-23 «Шальке» Якоба Фимпеля.

Такое решение руководство «Шальке» приняло после вчерашнего поражения команды со счетом 3:5 от «Дармштадта» в шестом туре второй Бундеслиги. За последние пять лет это уже 13-я отставка главного тренера в «Шальке».

На данный момент клуб из Гельзенкирхена занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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Олег Дидух Источник: ФК Шальке
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