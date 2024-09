ОФИЦИАЛЬНО. Шальке уволил тренера и спортивного директора

«Шальке» официально сообщил об увольнении главного тренера команды Карела Герартса и спортивного директора Марка Вильмотса. Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник команды U-23 «Шальке» Якоба Фимпеля.

Такое решение руководство «Шальке» приняло после вчерашнего поражения команды со счетом 3:5 от «Дармштадта» в шестом туре второй Бундеслиги. За последние пять лет это уже 13-я отставка главного тренера в «Шальке».

На данный момент клуб из Гельзенкирхена занимает 14-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

