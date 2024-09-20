Мегакамбек с 0:3. Шальке и Дармштадт выдали феерический матч
Дармштадт пропустил три мяча, а затем отгрузил соперникам 5 голов
Невероятный по развитию событий матч был сыгран во Второй Бундеслиге.
Шальке и Дармштадт, ранее игравшие в Бундеслиге, выдали феерический поединок.
Дармштадт пропустил три мяча, а затем отгрузил соперникам 5 голов и одержал победу со счетом 5:3.
Героем матча стал Исак Лидберг, оформивший хет-трик во втором тайме.
Решающий гол он забил на 87-й минуте, а в компенсированное время Серхио Лопес поставил точку.
Дармштадт набрал 5 очков и идет на 13-й позиции, а Шальке имеет 4 пункта и занимает 14-е место.
Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига
6-й тур, 20 сентября
Шальке – Дармштадт – 3:5
Голы: Мор, 14, Силла, 34, Шалленберг 39 – Хорнбю, 45+5 (пен), Лидберг 56, 75, 87, Серхио Лопес, 90+7
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