Мегакамбек с 0:3. Шальке и Дармштадт выдали феерический матч

Невероятный по развитию событий матч был сыгран во Второй Бундеслиге.

Шальке и Дармштадт, ранее игравшие в Бундеслиге, выдали феерический поединок.

Дармштадт пропустил три мяча, а затем отгрузил соперникам 5 голов и одержал победу со счетом 5:3.

Героем матча стал Исак Лидберг, оформивший хет-трик во втором тайме.

Решающий гол он забил на 87-й минуте, а в компенсированное время Серхио Лопес поставил точку.

Дармштадт набрал 5 очков и идет на 13-й позиции, а Шальке имеет 4 пункта и занимает 14-е место.

Чемпионат Германии. Вторая Бундеслига

6-й тур, 20 сентября

Шальке – Дармштадт – 3:5

Голы: Мор, 14, Силла, 34, Шалленберг 39 – Хорнбю, 45+5 (пен), Лидберг 56, 75, 87, Серхио Лопес, 90+7

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