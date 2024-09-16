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Лацио
16.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
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Италия
16 сентября 2024, 23:40 |
49
0

Триумф будущего соперника Динамо. Лацио в Риме обыграл Верону

«Орлы» одержали победу со счетом 2:1

16 сентября 2024, 23:40 |
49
0
Триумф будущего соперника Динамо. Лацио в Риме обыграл Верону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио – Верона

Сегодня, 16 сентября, состоялся завершающий матч четвертого тура чемпионата Италии по футболу.

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На легендарном римском стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» справился с «Вероной». Римляне благодаря голам Диа и Кастельяноса одержали победу со счетом 2:1. За «Верону» забил Тенгстедт.

Напомним, «Лацио» – первый соперник киевского «Динамо» в основном раунде Лиги Европы 2024/25. Матч состоится в немецком городе Гамбург 25 сентября.

Серия А. 4-й тур, 16 сентября.

Лацио – Верона – 2:1

Голы: Диа, 5, Кастельянос, 20 - Тенгстедт, 7.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Лацио – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Валентин Кастельянос Лацио Верона чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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