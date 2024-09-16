Триумф будущего соперника Динамо. Лацио в Риме обыграл Верону
«Орлы» одержали победу со счетом 2:1
Сегодня, 16 сентября, состоялся завершающий матч четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
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На легендарном римском стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» справился с «Вероной». Римляне благодаря голам Диа и Кастельяноса одержали победу со счетом 2:1. За «Верону» забил Тенгстедт.
Напомним, «Лацио» – первый соперник киевского «Динамо» в основном раунде Лиги Европы 2024/25. Матч состоится в немецком городе Гамбург 25 сентября.
Серия А. 4-й тур, 16 сентября.
Лацио – Верона – 2:1
Голы: Диа, 5, Кастельянос, 20 - Тенгстедт, 7.
Lazio get the job done 🙌#LazioVerona pic.twitter.com/r4qwUNn7Zh— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 16, 2024
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