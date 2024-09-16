16 сентября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 4-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Вероной». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда начинала прошлый сезон в статусе вице-чемпиона страны, повторив лучший результат в начале этого века. Но все начало валиться с самого начала. В итоге при относительно неплохих результатах в Лиге чемпионов, где получилось сыграть в плей-офф, на внутренней арене орлы, даже уволив в марте недавнего триумфатора, Маурицио Сарри, закончили только седьмыми - впрочем, даже это позволило отправиться хотя бы в Лигу Европы. Летом обновился состав, в том числе в Стамбул отправился многолетний голеадор, Иммобиле. Появился и новый наставник, Барони, причем в прошлом сезоне он работал как раз в Вероне. Начинал Марко на новом посту не лучшим образом: после 3:1 с новичком, Венецией, было поражение на поле Удинезе, а с Миланом дома, попеременно выходя вперед в счете, закончили ничьей.

Верона

Клуб в 2023-м году спасал свое место в Серии А за счет того, что выиграл специальный стыковой матч у Специи. Понятно, что нужно было прибавить, и это получилось. Пригласив как раз Барони из Лечче, мастиффы на этот раз собрали 38 очков, поднявшись за счет этого на 13-ю позицию. Тренер отправился в Рим, а на его место позвали Паоло Дзанетти. Тот дебютировал с поражения, причем в кубке уступили 1:2 Чезене дома. Но в Серии А получилось стартовать неплохо: дома сухо обыграли Наполи (3:0), а на выезде - Дженоа (2:0). Правда, при этом Эллас на своем поле ничем не ответили на три гола в исполнении футболистов Ювентуса.

Статистика личных встреч

Начиная с 2022-го года, лациале не проигрывают этому скромному сопернику: пара побед, обе в столице, и три ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары орлов, что играют на своем поле. Но Верона тоже неплоха, так что стоит использовать ставку на то, что в этом футбольном поединке будет оформлено тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,01).