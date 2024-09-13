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13 сентября 2024, 18:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:38
241
0

ПОЧЕТТИНО: «Мы хотим играть в красивый футбол, атакующий»

Новый главный тренер США рассказал о своем тренерском штабе

13 сентября 2024, 18:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:38
241
0
ПОЧЕТТИНО: «Мы хотим играть в красивый футбол, атакующий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино

Новый главный тренер сборной США Маурисио Почеттино на пресс-конференции рассказал, какой стиль игры он хочет видеть в команде:

«Мы гибкие. Мы тренерский штаб, желающий играть в хороший футбол. Чтобы убедить наших поклонников присоединиться к нам, важна эстетика. Мы хотим играть в красивый футбол, атакующий».

Аргентинский специалист возглавил сборную США 10 сентября 2024 года. Контракт наставника рассчитан на лето 2026 года.

Ранее коуч тренировал «Челси», под руководством Почеттино арестократы победили 51 раз, потерпели поражение в 14 матчах и 10 раз сыграли вничью.

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Маурисио Почеттино сборная США по футболу Челси
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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