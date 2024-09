ПОЧЕТТИНО: «Мы хотим играть в красивый футбол, атакующий»

Новый главный тренер сборной США Маурисио Почеттино на пресс-конференции рассказал, какой стиль игры он хочет видеть в команде:

«Мы гибкие. Мы тренерский штаб, желающий играть в хороший футбол. Чтобы убедить наших поклонников присоединиться к нам, важна эстетика. Мы хотим играть в красивый футбол, атакующий».

Аргентинский специалист возглавил сборную США 10 сентября 2024 года. Контракт наставника рассчитан на лето 2026 года.

Ранее коуч тренировал «Челси», под руководством Почеттино арестократы победили 51 раз, потерпели поражение в 14 матчах и 10 раз сыграли вничью.

USMNT head coach Mauricio Pochettino on the play style he wants:



“We are flexible. We’re a coaching staff that wants to play good football. To convince our fans to join us, the aesthetic is important. We want to play nice football, attacking football.” pic.twitter.com/OBj4JypadR