Поворозюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк не смог придержаться цензуры во время беседы с журналистом.

– Есть вопрос насчет «Ингульца». Клуб как-то планирует исправлять кадровую ситуацию, так как сейчас вы не подписали никаких игроков?

– Ты что, дол***б, или что? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты мне про трансферы рассказываешь бл**ь. Ты что от меня хотел услышать бл**ь?

– Я хотел узнать за «Ингулец».

– Ну и иди на*уй тогда бл**ь.

Раннее Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего клуба поставлена точка.