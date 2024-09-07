Поворозюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Владелец «Ингульца» послал в известное направление журналиста
Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк не смог придержаться цензуры во время беседы с журналистом.
– Есть вопрос насчет «Ингульца». Клуб как-то планирует исправлять кадровую ситуацию, так как сейчас вы не подписали никаких игроков?
– Ты что, дол***б, или что? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты мне про трансферы рассказываешь бл**ь. Ты что от меня хотел услышать бл**ь?
– Я хотел узнать за «Ингулец».
– Ну и иди на*уй тогда бл**ь.
Раннее Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего клуба поставлена точка.
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