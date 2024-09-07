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  4. Поворозюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Украина. Премьер лига
07 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:31
1550
7

Поворозюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Владелец «Ингульца» послал в известное направление журналиста

07 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:31
1550
7
Поворозюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» из Петрово Александр Поворознюк не смог придержаться цензуры во время беседы с журналистом.

– Есть вопрос насчет «Ингульца». Клуб как-то планирует исправлять кадровую ситуацию, так как сейчас вы не подписали никаких игроков?

– Ты что, дол***б, или что? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты мне про трансферы рассказываешь бл**ь. Ты что от меня хотел услышать бл**ь?

– Я хотел узнать за «Ингулец».

– Ну и иди на*уй тогда бл**ь.

Раннее Александр Поворознюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил информацию о том, что в вопросе будущего клуба поставлена точка.

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чемпионат Украины по футболу Александр Поворознюк снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига Ингулец
Алексей Тиньков Источник: YouTube
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Remark
Він забув додати в кінці «хрю».
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+4
Buvellar
Переносить власну відповідальність на інших.Очевидно що йому вказали що потрібно виправити щоб стадіон було допущено.І напевно через брак коштів,вирішив перевести вину і під цим соусом знятись щоб і на трансфери не витрачатись.Та хіба це стадіон,це ж корито.
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+2
Maks23
Хряк редкостный..
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+1
AndiM
Весь в лідОра нації бл йопаний в рот нах пздець .
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0
Den Den
Мразота.
Ответить
0
Main
👏👏👍
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0
New Zealander
Ингулец снимаеться значит Минай возвращаеться. Ну и хорошо
Ответить
-2
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