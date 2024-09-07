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WTA
07 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:58
158
0

Цуренко и Стародубцева выступят на турнире WTA в Монастире

Леся попала сразу в основу, а Юлия начнет с квалификации

07 сентября 2024, 13:27 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:58
158
0
Цуренко и Стародубцева выступят на турнире WTA в Монастире
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Юлия Стародубцева выступять на турнире WTA 250 в Тунисе на будущей неделе.

24-летняя Стародубцева (№146 WTA) получила второй номер посева в квалификации и в первом круге сыграет против Амандин Эсс (№236 WTA) из Франции.

35-летняя Леся Цуренко (№85 WTA) выступления сразу же начнет в основной сетке. Свой стартовый матч она проведет против уроженки Киева Евы Лис (№112 WTA), которая выступает за Германию. Как известно, Цуренко проиграла на старте US Open 2024, Лис – тоже, но при этом Ева выиграла три матча в квалификации.

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Леся Цуренко Юлия Стародубцева WTA Монастир Амандин Эсс Ева Лис
Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
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