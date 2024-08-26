Цуренко проиграла перспективной американке в первом раунде US Open
Леся в двух сетах уступила Пейтон Стернс
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде украинка уступила американке Пейтон Стернс (№47 WTA).
US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Пейтон Стернс (США) – 1:6, 5:7
Это была 1-я встреча теннисисток.
Отметим, что в 2018-м Цуренко дошла до 1/4 финала на US Open. Это ее лучшее достижение на турнирах Grand Slam.
В следующем раунде Стернс сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA).
Ранее турнир неожиданно покинула Даяна Ястремская. Ангелина Калинина и Элина Свитолина во втором раунде разыграют путевку в третий раунд между собой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» планируют проводить домашние матчи чемпионата на «Арене Львов»
Украинец в матче 2-го тура провел на поле первый тайм и был заменен