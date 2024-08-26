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  4. Цуренко проиграла перспективной американке в первом раунде US Open
US Open
26 августа 2024, 23:47 | Обновлено 26 августа 2024, 23:54
309
1

Цуренко проиграла перспективной американке в первом раунде US Open

Леся в двух сетах уступила Пейтон Стернс

26 августа 2024, 23:47 | Обновлено 26 августа 2024, 23:54
309
1
Цуренко проиграла перспективной американке в первом раунде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка уступила американке Пейтон Стернс (№47 WTA).

US Open. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Пейтон Стернс (США) – 1:6, 5:7

Это была 1-я встреча теннисисток.

Отметим, что в 2018-м Цуренко дошла до 1/4 финала на US Open. Это ее лучшее достижение на турнирах Grand Slam.

В следующем раунде Стернс сразится против Дарьи Касаткиной (№13 WTA).

Ранее турнир неожиданно покинула Даяна Ястремская. Ангелина Калинина и Элина Свитолина во втором раунде разыграют путевку в третий раунд между собой.

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Леся Цуренко Пейтон Стернс US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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