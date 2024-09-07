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Англия
07 сентября 2024, 13:21 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:22
114
0

Кейн про футбольное долголетие: «Мне нравится пример Роналду и Модрича»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии поделился своими мыслями о профессиональном долголетии

07 сентября 2024, 13:21 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:22
114
0
Кейн про футбольное долголетие: «Мне нравится пример Роналду и Модрича»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями о профессиональном долголетии в футболе, вдохновляясь примерами таких звезд, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрича:

«Наблюдая за игроками вроде Криштиану Роналду, Луки Модрича и Лионеля Месси, которые продолжают выступать на высоком уровне в возрасте 35-40 лет, я чувствую вдохновение. Это доказывает, что можно поддерживать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

Я стремлюсь играть в футбол на высшем уровне максимально долго. Эти игроки служат для меня источником мотивации и вдохновения. Я чувствую себя в отличном психологическом и физическом состоянии, готов провести еще один успешный сезон и надеюсь, что смогу поддерживать такой уровень еще много лет».

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Гарри Кейн Лука Модрич Криштиану Роналду Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: BBC
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