Кейн про футбольное долголетие: «Мне нравится пример Роналду и Модрича»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился своими мыслями о профессиональном долголетии в футболе, вдохновляясь примерами таких звезд, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрича:

«Наблюдая за игроками вроде Криштиану Роналду, Луки Модрича и Лионеля Месси, которые продолжают выступать на высоком уровне в возрасте 35-40 лет, я чувствую вдохновение. Это доказывает, что можно поддерживать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

Я стремлюсь играть в футбол на высшем уровне максимально долго. Эти игроки служат для меня источником мотивации и вдохновения. Я чувствую себя в отличном психологическом и физическом состоянии, готов провести еще один успешный сезон и надеюсь, что смогу поддерживать такой уровень еще много лет».