Шаран сделал прогноз на матчи Украины с Албанией и Чехией

Экс-главный тренер «Александрии» Владимир Шаран спрогнозировал вероятный итог матчей сборной Украины в Лиге наций против команд Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

«Мы должны побеждать Албанию, хотя эта команда - достаточно крепкий орешек. Албанцы очень дисциплинированы и физически неплохо готовы. Чехия – силовая команда, которая также достаточно хорошо выглядит. Будет тяжело, но все мы ожидаем на две победы, хотя сомнения есть. Мой прогноз – мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах», – рассказал Шаран.

Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как завершатся матчи Украины с Албанией и Чехией.