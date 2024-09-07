Шаран сделал прогноз на матчи Украины с Албанией и Чехией
Специалист поделился своим мнением
Экс-главный тренер «Александрии» Владимир Шаран спрогнозировал вероятный итог матчей сборной Украины в Лиге наций против команд Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).
«Мы должны побеждать Албанию, хотя эта команда - достаточно крепкий орешек. Албанцы очень дисциплинированы и физически неплохо готовы. Чехия – силовая команда, которая также достаточно хорошо выглядит. Будет тяжело, но все мы ожидаем на две победы, хотя сомнения есть. Мой прогноз – мы наберем четыре очка в этих двух непростых матчах», – рассказал Шаран.
Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как завершатся матчи Украины с Албанией и Чехией.
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