Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Ранее стало известно, что вингер Михаил Мудрик пропустит этот матч из-за повреждения. Под десятым номером за сборную Украины в этом матче будет играть Николай Шапаренко. Полузащитник «Динамо» уже ранее играл под десяткой за главную команду страны.