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  4. Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?
Лига наций
07 сентября 2024, 10:45 |
2937
2

Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?

Николай Шапаренко получит десятый номер на этот матч

07 сентября 2024, 10:45 |
2937
2
Вместо Мудрика. Кто сыграет под десяткой в сборной Украины против Албании?
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Ранее стало известно, что вингер Михаил Мудрик пропустит этот матч из-за повреждения. Под десятым номером за сборную Украины в этом матче будет играть Николай Шапаренко. Полузащитник «Динамо» уже ранее играл под десяткой за главную команду страны.

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания Николай Шапаренко Михаил Мудрик травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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fifa2020
Хочу щоб Зінченко хотя би один раз там зіграв!
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