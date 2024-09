4 сентября Каролина Мухова пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 23 минуты.

После первой партии Мухова очень быстро покинула корт. На пресс-конференции Каролину спросили, в чем была причина. Чешка заявила, что у нее были проблемы с желудком.

Несмотря на некомфортное самочувствие, Каролина сумела закрыть бразильянку в 2 сетах. В полуфинале представительница Чехии сыграет против Джессики Пегулы.

ВИДЕО. Полуфиналистка US Open 2024 сбежала с корта из-за проблем с желудком

Karo confirms she is struggling with a stomach bug and hopes she didn’t disturb anyone by going off the court 🥹 pic.twitter.com/gLdA011Z58