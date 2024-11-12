Полуфиналистка US Open 2024 не сыграет за сборную на Кубке Билли Джин Кинг

22-я ракетка мира и полуфиналистка US Open 2024 Каролина Мухова не сыграет за сборную Чехии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Палой договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!», – написала Каролина.

Последний матч Муховой был сыгран 19 октября против Мирры Андреевой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо. Тогда Каролина снялась с поединка на старте второго сета.

Финальный раунд КБДК стартует 13 ноября в Малаге. Чехия в четвертьфинале сыграет против победительниц противостояния Испания – Польша.

Ранее от участие в финальном части командного турнира отказались Джессика Пегула (США) и Бьянка Андрееску (Канада).