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ITF
12 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:14
139
0

Полуфиналистка US Open 2024 не сыграет за сборную на Кубке Билли Джин Кинг

Каролина Мухова не поможет команде Чехии на командных соревнованиях в Малаге

12 ноября 2024, 16:56 | Обновлено 12 ноября 2024, 17:14
139
0
Полуфиналистка US Open 2024 не сыграет за сборную на Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

22-я ракетка мира и полуфиналистка US Open 2024 Каролина Мухова не сыграет за сборную Чехии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет! Я очень надеялась, что буду готова сыграть на Кубке Билли Джин Кинг, но очевидно, что я не смогу выложиться на все сто. Мы с тренером Петром Палой договорились об изменении состава. Буду болеть за команду издалека!», – написала Каролина.

Последний матч Муховой был сыгран 19 октября против Мирры Андреевой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо. Тогда Каролина снялась с поединка на старте второго сета.

Финальный раунд КБДК стартует 13 ноября в Малаге. Чехия в четвертьфинале сыграет против победительниц противостояния Испания – Польша.

Ранее от участие в финальном части командного турнира отказались Джессика Пегула (США) и Бьянка Андрееску (Канада).

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Каролина Мухова Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Чехии по теннису травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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