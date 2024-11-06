Чемпионка US Open 2019 пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг

Бьянка Андрееску не примет участия в финале Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Канады. В пресс-релизе Tennis Canada сообщается, что теннисистка решила сосредоточиться на восстановлении здоровья после непростого сезона, омраченного травмами.

Андрееску вернулась на корт после девятимесячного перерыва из-за травмы спины на Ролан Гаррос в этом году, однако позже вновь взяла паузу после поражения в первом круге Открытого чемпионата США, где в 2019 году стала чемпионкой.



Примечательно, что в последнем турнире серии «Мастерс», в котором участвовала Бьянка Андрееску, ее путь завершила украинская теннисистка Леся Цуренко.