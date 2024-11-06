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WTA
06 ноября 2024, 20:18 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:22
153
0

Чемпионка US Open 2019 пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг

Бьянка Андрееску продолжает восстанавливаться после травм

06 ноября 2024, 20:18 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:22
153
0
Чемпионка US Open 2019 пропустит финал Кубка Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Бьянка Андрееску не примет участия в финале Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Канады. В пресс-релизе Tennis Canada сообщается, что теннисистка решила сосредоточиться на восстановлении здоровья после непростого сезона, омраченного травмами.

Андрееску вернулась на корт после девятимесячного перерыва из-за травмы спины на Ролан Гаррос в этом году, однако позже вновь взяла паузу после поражения в первом круге Открытого чемпионата США, где в 2019 году стала чемпионкой.

Примечательно, что в последнем турнире серии «Мастерс», в котором участвовала Бьянка Андрееску, ее путь завершила украинская теннисистка Леся Цуренко.

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Бьянка Андрееску Кубок Билли Джин Кинг
Альберт Чуфарличев Источник: X (Twitter)
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