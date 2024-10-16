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WTA
16 октября 2024, 18:17 | Обновлено 16 октября 2024, 18:20
347
1

СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»

Юлия проиграла в 1-м раунде отбора турнира в Китае, но все еще может попасть в основу!

16 октября 2024, 18:17 | Обновлено 16 октября 2024, 18:20
347
1
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 91) опубликовала пост в своем X (Twitter)-аккаунте:

«Проиграла первый раунд квалификации в Нинбо. В результате чего, я стояла седьмой в очереди на лаки лузера и отправилась на следующий турнир, чтобы начать подготовку к нему.

Сейчас я по пути в аэропорт, чтобы вернуться в Нинбо, потому что теперь я стою первой на попадание в основную сетку. Уже есть шесть отказов. Пожелайте мне удачи».

Юлия стартовала в Нинбо с поражения в 1-м раунде отбора от Ю Сяоди на двух тай-брейках. Зачастую в основу можно попасть как лаки-лузер после поражения в финале квалификации.

Однако с турнира в Нинбо снялись уже 6 теннисисток. 16 октября от участия отказалась Чжэн Циньвень (вторая сеяная) и в основной сетке ее заменила Жаклин Кристиан, которая также как и Стародубцева проиграла в 1-м круге квалификации.

Стародубцева может попасть в основу только в случае отказа одной из двух теннисисток: Беатрис Хаддад Майи (первая сеяная) или Барборы Крейчиковой (четвертая сеяная). Их матчи 1/8 финала запланированы на 17 октября.

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Юлия Стародубцева WTA Нинбо Беатрис Хаддад Майя Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Повторюється ситуауія Уханю. Прикро буде, якщо з тим самим підсумком.
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