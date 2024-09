Определена первая полуфиналистка в верхней части сетки US Open 2024

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA 52) пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США 2024.

В четвертьфинале чешка в двух сетах переиграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю (WTA 21) за 1 час и 20 минут.

US Open 2024. 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) [22] – Каролина Мухова (Чехия) – 1:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Мухова выиграла все 3 очных поединка.

Мухова в четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале серии турниров Grand Slam и во 2-й раз на US Open. В 2023 года на американском мейджоре она также добралась до этой стадии.

В полуфинале USO Каролина сыграет против победительницы противостояния Ига Свентек – Джессика Пегула.

Днем ранее на кортах Нью-Йорка была определена полуфинальная пара в нижней части сетки женского одиночного разряда: Эмма Наварро – Арина Соболенко.

IT’S BACK-TO-BACK US OPEN SEMIFINALS FOR KAROLINA MUCHOVA! 🇨🇿 pic.twitter.com/NeGdkb2PQs

Karolina Muchova seals it with an ace!



A simply breathtaking performance today ✨ pic.twitter.com/QpqNPh3IcD