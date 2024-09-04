Ига Свёнтек – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на четверг продолжат играть матчи 1/4 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В заключительном поединке этой стадии в женском одиночном разряде сыграют Ига Свёнтек (№1 WTA) и Джессика Пегула (№6 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

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Это будет 9-я встреча теннисисток, полька выиграла 6 матчей.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Беатрис Хаддад Майи (№21 WTA) или Каролины Муховой (№52 WTA).

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