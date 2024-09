Уничтожили тандем с россиянкой! Киченок и Остапенко вышли в финал US Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного разряда на Открытом чемпионате США 2024.

В полуфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко из Латвии разгромили тандем Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова в двух сетах.

US Open 2024. Пары. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Чан Хао-Чин (Китай) / Вероника Кудерметова – 6:1, 6:2

Это была первая встреча дуэтов.

Киченок впервые в карьере пробилась в финал USO. Для Людмилы это будет второй парный финал на турнирах Grand Slam. В 2024 году украинка и Остапенко уступили в матче за титул Australian Open. Кроме того, в 2023 году Киченок выиграла титул Уимблдона в миксте.

В финале на кортах Нью-Йорка украинско-латвийский дуэт сыграет против победительниц противостояния Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3] – Кристина Младенович / Чжан Шуай.

На пути к решающему поединку Киченок и Остапенко выиграли у: Джесси Эйни / Джессика Фаилла, Янь Синью / Макото Ниномия, Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд, Анна Данилина / Ирина Хромачева.

