Канонизирован. Мюллер стал живой легендой Баварии
Нападающему покорился абсолютный гвардейский рекорд клуба
Нападающий Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по количеству проведенных матчей в истории.
В воскресенье. 1 сентября, в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) 34-летний Мюллер появился на поле в футболке мюнхенцев в 710 раз, чем превзошел показатель легендарного Зеппа Майера. К слову, Томас забил в игре гол, который стал для него 245-м за «Баварию».
За всю историю чаще за «Баварию» забивали только Герд Мюллер, а также Роберт Левандовски. Кроме того, Томас Мюллер в составе баварцев отметился 269-ю результативными передачами.
Кстати, по числу ассистов в Бундеслиге (217) живая легенда «Баварии» намного опережает ближайших конкурентов – Марко Ройса и Франка Рибери (по 124).
Мюллер также держит рекорд по числу матчей за мюнхенский гранд непосредственно в Бундеслиге – 475. Буквально в прошлом матче он обошел по этому показателю все того же Майера (473).
Ранее сообщалось, что Томас Мюллер попрощался со сборной Германии.
𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲! ❤️🤍— FC Bayern (@FCBayernEN) September 1, 2024
With 710 games, Thomas Müller becomes our most capped player in FC Bayern's history.
Simply one of the greatest. pic.twitter.com/pDok0i6HjS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Максимов откровенно о прощании с «Днепром-1»
«Синие» сыграли вничью с «Кристал Пэлас»