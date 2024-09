Канонизирован. Мюллер стал живой легендой Баварии

Нападающий Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по количеству проведенных матчей в истории.

В воскресенье. 1 сентября, в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) 34-летний Мюллер появился на поле в футболке мюнхенцев в 710 раз, чем превзошел показатель легендарного Зеппа Майера. К слову, Томас забил в игре гол, который стал для него 245-м за «Баварию».

За всю историю чаще за «Баварию» забивали только Герд Мюллер, а также Роберт Левандовски. Кроме того, Томас Мюллер в составе баварцев отметился 269-ю результативными передачами.

Кстати, по числу ассистов в Бундеслиге (217) живая легенда «Баварии» намного опережает ближайших конкурентов – Марко Ройса и Франка Рибери (по 124).

Мюллер также держит рекорд по числу матчей за мюнхенский гранд непосредственно в Бундеслиге – 475. Буквально в прошлом матче он обошел по этому показателю все того же Майера (473).

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер попрощался со сборной Германии.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐧 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲! ❤️🤍



With 710 games, Thomas Müller becomes our most capped player in FC Bayern's history.



Simply one of the greatest. pic.twitter.com/pDok0i6HjS