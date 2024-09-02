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Германия
02 сентября 2024, 03:00 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:12
281
0

Канонизирован. Мюллер стал живой легендой Баварии

Нападающему покорился абсолютный гвардейский рекорд клуба

02 сентября 2024, 03:00 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:12
281
0
Канонизирован. Мюллер стал живой легендой Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Нападающий Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по количеству проведенных матчей в истории.

В воскресенье. 1 сентября, в матче 2-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) 34-летний Мюллер появился на поле в футболке мюнхенцев в 710 раз, чем превзошел показатель легендарного Зеппа Майера. К слову, Томас забил в игре гол, который стал для него 245-м за «Баварию».

За всю историю чаще за «Баварию» забивали только Герд Мюллер, а также Роберт Левандовски. Кроме того, Томас Мюллер в составе баварцев отметился 269-ю результативными передачами.

Кстати, по числу ассистов в Бундеслиге (217) живая легенда «Баварии» намного опережает ближайших конкурентов – Марко Ройса и Франка Рибери (по 124).

Мюллер также держит рекорд по числу матчей за мюнхенский гранд непосредственно в Бундеслиге – 475. Буквально в прошлом матче он обошел по этому показателю все того же Майера (473).

Ранее сообщалось, что Томас Мюллер попрощался со сборной Германии.

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Томас Мюллер Зепп Майер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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