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  4. Левандовски стал третьим после Роналду и Суареса по уникальному достижению
Испания
03 февраля 2025, 15:14 |
350
1

Левандовски стал третьим после Роналду и Суареса по уникальному достижению

Роберт забил победный гол в ворота «Алавеса»

03 февраля 2025, 15:14 |
350
1
Левандовски стал третьим после Роналду и Суареса по уникальному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски стал третьим игроком Ла Лиги в XXI веке, который быстрее всех забил 60 голов (90 матчей).

2 февраля состоялся матч 22-го тура испанского чемпионата между командами «Барселона» и «Алавес». Встреча завершилась минимальной победой владельцев поля со счетом 1:0.

Быстрее Роберта забили 60 мячей только Луис Суарес (66 матчей) и Криштиану Роналду (61 матч).

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 21 матч, забил 18 голов и отдал 3 ассиста. Также поляк является лучшим бомбардиром соревнования. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Барселона - Алавес статистика Криштиану Роналду Луис Суарес
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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