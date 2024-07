ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Германии попрощался с Бундестим

Немецкий нападающий Томас Мюллер объявил о завершении выступлений в форме национальной сборной Германии.

«Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах», – заявил 34-летний уроженец Вайльхайма, что в Баварии.

Томас Мюллер, будучи игроком немецкой сборной, принимал участие в четырех чемпионатах мира и четырех Евро. Он является чемпионом мира 2014 года.

Ранее, напомним, сообщалось, что Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024.

🚨Now official: Legend Thomas Müller has retired from international football!



First international match over 14 years ago. 4 World Cups. 4 Euros. World Cup Winner. #13



„I was always proud to represent my country. I want to thank all of you. Now I am a fan in the stands.… pic.twitter.com/mOOplBhZtb