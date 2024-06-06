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  4. Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024
Чемпионат Европы
06 июня 2024, 10:47 | Обновлено 06 июня 2024, 10:51
657
0

Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024

Полузащитнику дал обещание Дениз Ундав

06 июня 2024, 10:47 | Обновлено 06 июня 2024, 10:51
657
0
Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник сборной Германии Дениз Ундав в преддверии домашнего для Бундестим чемпионата Европы 2024 обратился к болельщикам.

«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка.

И [обращаюсь к] Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, то я побрею тебя налысо», – заявил Дениз Ундав.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая команда на предварительной стадии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

Ранее Томас Мюллер поделился выводами из товарищеского матча Германия – Украина (0:0).

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Томас Мюллер сборная Германии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Sky Germany
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