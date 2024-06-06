Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Дениз Ундав в преддверии домашнего для Бундестим чемпионата Европы 2024 обратился к болельщикам.

«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка.

И [обращаюсь к] Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, то я побрею тебя налысо», – заявил Дениз Ундав.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая команда на предварительной стадии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии.

Ранее Томас Мюллер поделился выводами из товарищеского матча Германия – Украина (0:0).