Мюллер получил угрозу от партнера по сборной в преддверии Евро-2024
Полузащитнику дал обещание Дениз Ундав
Полузащитник сборной Германии Дениз Ундав в преддверии домашнего для Бундестим чемпионата Европы 2024 обратился к болельщикам.
«Мы станем чемпионами Европы! Чтобы достичь цели, нам нужна ваша поддержка.
И [обращаюсь к] Томасу Мюллеру: если мы станем чемпионами Европы, то я побрею тебя налысо», – заявил Дениз Ундав.
Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Немецкая команда на предварительной стадии сыграет в группе A с командами Швейцарии, Венгрии и Шотландии.
Ранее Томас Мюллер поделился выводами из товарищеского матча Германия – Украина (0:0).
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