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  4. Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 10:02 |
1359
0

Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина

Игрок – о спарринге, который принес ничью 0:0

04 июня 2024, 10:02 |
1359
0
Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал товарищеский поединок Бундестим с командой Украины, который победителя не определил – ничья 0:0.

«Жаль, что мы не забили. Во второй половине осада [ворот сборной Украины] уже была большой.

Иногда нужно немного удачи. Дело не в том, что мы упускали моменты по неосторожности», - заявил 34-летний Мюллер.

Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной.

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Юрій Остроумов Источник: Bild
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