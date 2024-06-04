Чемпионат Европы04 июня 2024, 10:02 |
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Мюллер поделился выводами из матча Германия – Украина
Игрок – о спарринге, который принес ничью 0:0
04 июня 2024, 10:02 |
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал товарищеский поединок Бундестим с командой Украины, который победителя не определил – ничья 0:0.
«Жаль, что мы не забили. Во второй половине осада [ворот сборной Украины] уже была большой.
Иногда нужно немного удачи. Дело не в том, что мы упускали моменты по неосторожности», - заявил 34-летний Мюллер.
Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной.
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