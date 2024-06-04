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  4. В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Чемпионат Европы
04 июня 2024, 07:13 | Обновлено 04 июня 2024, 07:33
1365
0

В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0

Команды разошлись миром в спарринге в преддверии Евро-2024

04 июня 2024, 07:13 | Обновлено 04 июня 2024, 07:33
1365
0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня в Нюрнберге состоялся товарищеский матч, в котором отношения выяснили сборные Германии и Украины, ведущие подготовку к финальной части чемпионата Европы 2024.

Встреча победителя не выявила – ничья 0:0.

Своими впечатлениями от поединка поделился репортер топового немецкого издания Оливер Хартманн.

«Для сборной [Германии] далеко не редкость, что в первом контрольном матче турнирной подготовки результат оказывается плохим и не все идет по плану – теперь это стало традицией.

Перед чемпионатом Европы 2021 года пришлось довольствоваться тусклой ничьей 1:1 против Дании в Инсбруке, перед провальным чемпионатом мира 2018 года в россии она проиграла Австрии со счетом 1:2 в Клагенфурте, а перед чемпионатом Европы 2016 года сыграла в Аугсбурге и проиграла со счетом 1:3 Словакии. Даже в 2014 году будущие чемпионы мира в Менхенгладбахе не смогли победить Камерун - вничья 2:2.

«В этом отношении оживленная ничья 0:0 с участниками чемпионата Европы из Украины ни в коем случае не является негативным явлением», - заявил тренер сборной Юлиан Нагельсманн почти за две недели до игры открытия чемпионата Европы против Шотландии. И это должен насторожить. Победа, которую заранее требовал Йошуа Киммих, не состоялась, а мартовские успехи над Францией (2:0) и Нидерландами (2:1) еще больше разожгли ожидание чемпионата Европы.

Нагельсманн все еще может рассматривать показанные результаты как доказательство того, что он находится на правильном пути. По интенсивности, готовности, энтузиазму и скорости выступление все во многом соответствовало тому, что недавно требовал национальный тренер и что он хочет видеть на чемпионате Европы. С самого начала было понятно, что встреча с глубоко залегшими украинцами была для немецкой команды совсем другой задачей, чем открытые игры против Франции и Нидерландов.

И ведь именно это ждет хозяев чемпионата Европы в групповых играх против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Состав Бундестим прошел это испытание в Нюрнберге, потому что они доминировали в игре и создавали множество моментов. Серьезным недостатком остается само по себе использование возможностей. Будь-то Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Джамал Мусиала, Крис Фюрих, Дениз Ундав или чрезвычайно ловкий джокер Максимилиан Байер - у всех них были многообещающие возможности взять на себя давно назревшее лидерство.

Международный дебютант Байер, вероятно, станет самым крупным событием этой игры в Нюрнберге . После такого выступления игрок «Хоффенхайма» может рассчитывать на хорошие шансы на попадание в финальный состав. Одним из положительных моментов также стал оживленный Джамал Мусиала, который явно оправился от повреждения колена.

С другой стороны, уверенное возвращение Мануэля Нойера было омрачено серьезной оплошностью незадолго до конца [матча], когда он не выбил решительно мяч, а вместо этого отдал его прямо Андрею Ярмоленко. Тот факт, что украинец не принял мяч и не пробил в пустые ворота, а вместо этого ударил головой в находившегося в офсайде Артема Довбика, не изменил того факта, что ошибка Нойера подогрела сомнения, возникшие после его ошибок в финале сезона «Баварии», – говорится в статье на Kicker

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товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина
Юрій Остроумов Источник: Kicker
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