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  4. «Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона
Германия
21 декабря 2024, 12:33 |
97
0

«Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона

Звездный нападающий «Баварии» подытожил первую половину сезона

21 декабря 2024, 12:33 |
97
0
«Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный нападающий «Баварии» Гарри Кейн, после матча 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» (5:1), высказался о первой половине сезона:

«Иногда есть более важные вещи, чем футбол. Мы показали хороший результат в игре. Мы возглавляем турнирную таблицу, что дает нам хорошее настроение на новый год. Мы можем немного насладиться перерывом, но потом мы должны смотреть вперед».

В матче против «РБ Лейпцига» Кейн провел на поле 87 минут. Форвард не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Бавария - РБ Лейпциг
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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