«Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона
Звездный нападающий «Баварии» подытожил первую половину сезона
Звездный нападающий «Баварии» Гарри Кейн, после матча 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» (5:1), высказался о первой половине сезона:
«Иногда есть более важные вещи, чем футбол. Мы показали хороший результат в игре. Мы возглавляем турнирную таблицу, что дает нам хорошее настроение на новый год. Мы можем немного насладиться перерывом, но потом мы должны смотреть вперед».
В матче против «РБ Лейпцига» Кейн провел на поле 87 минут. Форвард не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.
🗣️ Harry #Kane: "Manchmal gibt es Wichtigeres als Fußball. Im Spiel haben wir eine gute Performance gezeigt. Wir sind Tabellenführer, das gibt uns ein gutes Gefühl für das neue Jahr. Wir können die Pause ein wenig genießen, aber dann gilt es, den Blick nach vorne zu richten."… pic.twitter.com/CdsJJHjQ03— FC Bayern München (@FCBayern) December 21, 2024
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