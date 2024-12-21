«Иногда есть дела поважнее, чем футбол». Кейн – о первой половине сезона

Звездный нападающий «Баварии» Гарри Кейн, после матча 15-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» (5:1), высказался о первой половине сезона:

«Иногда есть более важные вещи, чем футбол. Мы показали хороший результат в игре. Мы возглавляем турнирную таблицу, что дает нам хорошее настроение на новый год. Мы можем немного насладиться перерывом, но потом мы должны смотреть вперед».

В матче против «РБ Лейпцига» Кейн провел на поле 87 минут. Форвард не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 голевых передач.