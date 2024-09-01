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Чемпионат Германии
Бавария
01.09.2024 18:30 – FT 2 : 0
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
01 сентября 2024, 21:42 |
170
0

Кейн забил первый гол в сезоне. Бавария в Мюнхене победила Фрайбург

Мюнхенцы одержали убедительную победу со счетом 2:0

01 сентября 2024, 21:42 |
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Кейн забил первый гол в сезоне. Бавария в Мюнхене победила Фрайбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Фрайбург

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 2-го Бундеслиги, в котором «Бавария» в Мюнхене принимала «Фрайбург».

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Мюнхенцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Первый гол в сезоне забил звездный форвард «Баварии» Гарри Кейн, еще один мяч в активе Томаса Мюллера.

В еще одном матче игрового дня «Ханденхайм» уничтожил «Аугсбург» – 4:0.

Бундеслига. 2-й тур, 1 сентября.

Бавария – Фрайбург – 2:0
Голы: Кейн, 38 (пен), Мюллер, 78.

Бавария: Нойер, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горетцка, 90), Киммих, Павлович (Пальинья, 74), Олисе (Мюллер, 59), Тель (Коман, 59), Мусиала (Лаймер, 74), Гнабри, Кейн.

Фрайбург: Мюллер, Гюнтер (Макенго, 81), Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 81), Эггештайн, Остерхаге (Хелер, 72), Грифо (Шаллаи, 63), Рель (Динкчи, 63), Доан, Адаму.

Ханденхайм – Аугсбург – 4:0
Голы: Ваннер, 9 (пен), Лео, 30, Бек, 67, Броинг, 73.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хайденхайм 2 2 0 0 6 - 0 6
2 Бавария 2 2 0 0 5 - 2 6
3 РБ Лейпциг 2 2 0 0 4 - 2 6
4 Боруссия Д 2 1 1 0 2 - 0 4
5 Унион Берлин 2 1 1 0 2 - 1 4
6 Боруссия М 2 1 0 1 4 - 3 3
7 Вольфсбург 2 1 0 1 4 - 3 3
8 Байер 2 1 0 1 5 - 5 3
9 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3 - 3 3
10 Фрайбург 2 1 0 1 3 - 3 3
11 Хоффенхайм 2 1 0 1 4 - 5 3
12 Майнц 2 0 2 0 4 - 4 2
13 Вердер 2 0 2 0 2 - 2 2
14 Штутгарт 2 0 1 1 4 - 6 1
15 Аугсбург 2 0 1 1 2 - 6 1
16 Хольштайн Киль 2 0 0 2 2 - 5 0
17 Бохум 2 0 0 2 0 - 3 0
18 Санкт-Паули 2 0 0 2 0 - 3 0
Полная таблица
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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