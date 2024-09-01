Кейн забил первый гол в сезоне. Бавария в Мюнхене победила Фрайбург
Мюнхенцы одержали убедительную победу со счетом 2:0
Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 2-го Бундеслиги, в котором «Бавария» в Мюнхене принимала «Фрайбург».
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Мюнхенцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Первый гол в сезоне забил звездный форвард «Баварии» Гарри Кейн, еще один мяч в активе Томаса Мюллера.
В еще одном матче игрового дня «Ханденхайм» уничтожил «Аугсбург» – 4:0.
Бундеслига. 2-й тур, 1 сентября.
Бавария – Фрайбург – 2:0
Голы: Кейн, 38 (пен), Мюллер, 78.
Бавария: Нойер, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горетцка, 90), Киммих, Павлович (Пальинья, 74), Олисе (Мюллер, 59), Тель (Коман, 59), Мусиала (Лаймер, 74), Гнабри, Кейн.
Фрайбург: Мюллер, Гюнтер (Макенго, 81), Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 81), Эггештайн, Остерхаге (Хелер, 72), Грифо (Шаллаи, 63), Рель (Динкчи, 63), Доан, Адаму.
Ханденхайм – Аугсбург – 4:0
Голы: Ваннер, 9 (пен), Лео, 30, Бек, 67, Броинг, 73.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5
|Унион Берлин
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16
|Хольштайн Киль
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18
|Санкт-Паули
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
HEIMSIEG! 😍#MiaSanMia #FCBSCF pic.twitter.com/DYj4l5v92Z— FC Bayern München (@FCBayern) September 1, 2024
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