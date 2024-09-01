Кейн забил первый гол в сезоне. Бавария в Мюнхене победила Фрайбург

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 2-го Бундеслиги, в котором «Бавария» в Мюнхене принимала «Фрайбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Мюнхенцы одержали убедительную победу со счетом 2:0. Первый гол в сезоне забил звездный форвард «Баварии» Гарри Кейн, еще один мяч в активе Томаса Мюллера.

В еще одном матче игрового дня «Ханденхайм» уничтожил «Аугсбург» – 4:0.

Бундеслига. 2-й тур, 1 сентября.

Бавария – Фрайбург – 2:0

Голы: Кейн, 38 (пен), Мюллер, 78.

Бавария: Нойер, Геррейру, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горетцка, 90), Киммих, Павлович (Пальинья, 74), Олисе (Мюллер, 59), Тель (Коман, 59), Мусиала (Лаймер, 74), Гнабри, Кейн.



Фрайбург: Мюллер, Гюнтер (Макенго, 81), Линхарт, Розенфельдер, Кюблер (Огбус, 81), Эггештайн, Остерхаге (Хелер, 72), Грифо (Шаллаи, 63), Рель (Динкчи, 63), Доан, Адаму.

Ханденхайм – Аугсбург – 4:0

Голы: Ваннер, 9 (пен), Лео, 30, Бек, 67, Броинг, 73.

Турнирная таблица