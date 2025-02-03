Очень неожиданно. Барселона нацелилась на французского страйкера из АПЛ

Каталонская «Барселона» интересуется французским нападающим «Кристал Пэлас» Жаном-Филиппом Матета, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 27-летнего футболиста как сменщика Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Жан-Филипп Матета провел 24 матча в АПЛ и забил 10 голов и отдал голевую передачу. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Неймар запланировал возвращение в Европу.