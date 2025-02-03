Англия03 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:07
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Очень неожиданно. Барселона нацелилась на французского страйкера из АПЛ
Жан-Филипп Матета может стать игроком каталонского клуба
03 февраля 2025, 14:57 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:07
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Каталонская «Барселона» интересуется французским нападающим «Кристал Пэлас» Жаном-Филиппом Матета, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд рассматривает 27-летнего футболиста как сменщика Роберта Левандовски.
В текущем сезоне Жан-Филипп Матета провел 24 матча в АПЛ и забил 10 голов и отдал голевую передачу. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Неймар запланировал возвращение в Европу.
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никакой логики в трансферах
Норм нап. Арсеналу б чого його не купити?
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