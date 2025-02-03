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  4. Сон сравнялся с Дефо по количеству результативных действий в АПЛ
Англия
03 февраля 2025, 14:51 |
146
0

Сон сравнялся с Дефо по количеству результативных действий в АПЛ

Кореец отметился ассистом в поединке против «Брентфорда»

03 февраля 2025, 14:51 |
146
0
Сон сравнялся с Дефо по количеству результативных действий в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Сон Хын Мин в матче против «Брентфорда» отдал ассист и сравнялся с экс-игроком «Тоттенхэма» Джермейном Дефо по количеству результативных действий в АПЛ (195).

2 февраля состоялся поединок 24-го тура английского чемпионата между командами «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой «шпор» (2:0).

Всего Сон в 324 матчах Премьер-лиги за «Тоттенхэм» забил 126 голов и отдал 69 результативных передач.

В этой кампании чемпионата Англии корейский нападающий принял участие в 21 матче и оформил 13 результативных действий (6 голов + 7 ассистов). «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в турнирной таблице лиги (8 побед, 3 ничьи, 13 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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