Все решено. Чемпион Европы-2020 станет новым партнером Трубина в Бенфике

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Португальский клуб арендует Андреа Белотти
31-летний форвард «Комо» Андреа Белотти в ближайшее время на правах аренды присоединится к «Бенфике». Футболист уже прибыл в Португалию для официального представления.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны достигли договоренности по аренде до конца текущего сезона. Лиссабонский клуб возьмет на себя выплату зарплаты игроку.
За «Комо» Андреа выступает с лета 2024 года. За этот период нападающему удалось провести 19 поединков, в которых он оформил всего два гола.
В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает второе место. Коллекив набрал 44 балла за 20 сыгранных туров.
🚨🦅 Andrea Belotti to Benfica, here we go! New striker for Bruno Lage as deal is now verbally agreed with Como.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025
Straight loan until June and salary covered by Benfica.
Belotti, set for new chapter in Portugal. pic.twitter.com/EcHxX4JGlr
🔴🦅 Andrea Belotti, landing in Portugal shortly to become new Benfica player. pic.twitter.com/iUp0BVMJ7w— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025
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