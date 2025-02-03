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Португалия
03 февраля 2025, 14:50 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:52
395
1

Все решено. Чемпион Европы-2020 станет новым партнером Трубина в Бенфике

Португальский клуб арендует Андреа Белотти

03 февраля 2025, 14:50 | Обновлено 03 февраля 2025, 14:52
395
1
Все решено. Чемпион Европы-2020 станет новым партнером Трубина в Бенфике
IMAGO. Андреа Белотти

31-летний форвард «Комо» Андреа Белотти в ближайшее время на правах аренды присоединится к «Бенфике». Футболист уже прибыл в Португалию для официального представления.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны достигли договоренности по аренде до конца текущего сезона. Лиссабонский клуб возьмет на себя выплату зарплаты игроку.

За «Комо» Андреа выступает с лета 2024 года. За этот период нападающему удалось провести 19 поединков, в которых он оформил всего два гола.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает второе место. Коллекив набрал 44 балла за 20 сыгранных туров.

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Бенфика Андреа Белотти Комо чемпионат Португалии по футболу трансферы Серия A чемпионат Италии по футболу Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Незрозуміло, навіщо він "Бенфіці" з такою статистикою. Невже нікого кращого не знайшли
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