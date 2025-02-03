Бесславный конец. Почему флагман китайского футбола был лишен профи-статуса

В начале января стало известно, что Китайская футбольная ассоциация не выдала лицензию для участия в профессиональных турнирах некогда самому богатому клубу Азии и безоговорочному флагману футбола Поднебесной «Гуанчжоу». Последние два года «китайские тигры», которые ранее носили название «Гуанчжоу Эвергранд», выступали во втором по силе дивизионе китайского профессионального футбола, где в 2024-м были достаточно близки к тому, чтобы вернуться в Суперлигу, но в итоге финишировали на третьей строчке.

Решение китайских футбольных властей отказать «Гуанчжоу» в выдаче лицензии на сезон-2025 было связано с невозможностью со стороны клуба погасить или реструктуризировать «большую историческую задолженность». Многие обозреватели и болельщики уже восприняли данную новость как такую, которая говорит о фактическом завершении деятельности некогда очень амбициозного проекта, однако сами «китайские тигры» обещают, что постараются сделать все для возвращения профессионального статуса в обозримом будущем.

«Чтобы играть в профессиональной лиге в новом сезоне [2025], клуб усердно работал по ряду направлений. Однако собранных средств оказалось недостаточно для погашения большой исторической задолженности, и в конечном итоге мы не смогли получить необходимую лицензию, о чем мы глубоко сожалеем. В то же время, мы не изменим наших первоначальных намерений, сделаем все возможное, чтобы справиться с последствиями и поддержать развитие китайского футбола, а также футбола в Гуандуне и Гуанчжоу», – гласит заявление клуба.

Кризис в китайском футболе начался еще несколько лет назад, и его жертвами стало уже несколько как широко известных, так и откровенно неизвестных за пределами Поднебесной клубов. В частности, в конце февраля 2021 года из Китая поступила шокирующая новость о прекращении существования клуба «Цзянсу Сунин» (команды, за которую пять лет играл экс-лидер атак «Шахтера» Алекс Тейшейра), который в сезоне-2020 стал чемпионом страны, причем взобрался на такую вершину впервые в своей истории.

С тех пор ряды профессиональных клубов китайского футбола постепенно редеют и редеют. В начале 2025-го, помимо «Гуанчжоу», было отказано в выдаче лицензий еще двум клубам: «Цанчжоу Майти Лайонс» (на пике славы китайской Суперлиги этот клуб носил название «Шицзячжуан Эвер Брайт», а его цвета защищал, в частности, экс-лидер атак «Днепра» бразилец Матеус) из высшего дивизиона, а также «Хунань Биллоуз» из третьей по рангу лиги. Примечательно, что оба этих клуба также пострадали из-за неспособности решить вопрос с «историческим долгом», а «Цанчжоу Майти Лайонс» 6 января объявил не только о выходе из состава участников Китайской профессиональной лиги, но и о прекращении существования футбольного клуба как такового.

Таким образом, мы наблюдаем уже довольно типичный сценарий, при котором китайский профессиональный футбол год за годом прощается с клубами, многие из которых были весьма и весьма успешны в недавнем прошлом. В частности, «Гуанчжоу» является не только 8-кратным чемпионом китайской Суперлиги, но и 2-кратным победителем Лиги чемпионов АФК.

По мнению аналитиков, тщательно следящих и изучающих события в китайском футболе, причина краха, который постиг многие тамошние клубы в последние годы, заключается в том, что сами по себе принципы функционирования и развития Суперлиги оказались нежизнеспособными. Эксперты сходятся во мнении, что невозможно создать конкурентоспособную и устойчивую лигу в одночасье, и китайский клубный футбол является отличным примером этого. Насыщение чемпионата звездами и привлечение их в страну при помощи чрезвычайно высоких зарплат, без надежных источников дохода у клубов, без развитой системы массового футбола и без механизмов баланса и финансовых обязательств между клубами (которые, по большей части, полностью зависели от финансирования со стороны крупнейших компаний Поднебесной) привели к тому, что китайская Суперлига в один момент сложилась как большой карточный домик. Пожалуй, главным катализатором этого процесса стала пандемия Covid-19, которая очень существенно повлияла не только на китайскую, но и на всю мировую экономику. Многим большим компаниям в это время приходилось избавляться от «лишних расходов», к числу которых, в случае с Китаем, принадлежали и футбольные клубы.

В качестве грубой параллели можно привести пример японского автопроизводителя Honda, который, столкнувшись с экономическим кризисом 2008 года, сократил инвестиции в свою команду Формулы-1, что привело к ее продаже легендарному Россу Брауну за символическую стоимость в один фунт стерлингов.

В случае с футбольным клубом «Гуанчжоу» обязательно стоит выделять один важный «отягчающий» фактор: по сути, вся жизнедеятельность клуба зависела от решения и финансирования со стороны контролирующей компании Evergrande Group, которая представляла собой конгломерат, связанный со строительным бизнесом. Именно этот сектор китайской экономики больше всего пострадал в последние годы, а сама Evergrande Group вынуждена была запустить процедуру банкротства, и 29 января 2024 года суд Гонконга вынес постановление о запуске процесса ее ликвидации.

Есть и более глобальные факторы, которые привели к столь бесславному концу для футбольного клуба «Гуанчжоу». В частности, спортивный экономист Сезар Графиетти полагает, что стремительное развитие игры № 1 в Поднебесной стало следствием реакции на политическую конъюнктуру в азиатской стране, причем сам по себе процесс изначально не подразумевал четкой организации и планирования в дальнейшем развитии.

«Когда возник тот первоначальный бум [с многомиллионными инвестициями в клубы китайской Суперлиги], это была просто реакция местных элит на интересы Си Цзиньпина, который любит спорт № 1. Как бы невероятно это не звучало, но расходы на эти дорогостоящие контракты были не запланированными, они оказались лишь политической реакцией. Когда правительство осознало, что в счетах клубов образовалась огромная дыра, причем многие из этих клубов то ли напрямую, то ли опосредованно принадлежали государству, поступила команда на быстрое сокращение расходов. Это был серьезный удар по наметившемуся прогрессу, по причине чего футбольный бизнес в Китае так и не получил развития. Все делалось в одностороннем порядке, без учета требований рынка и какого-либо планирования», – считает Графиетти.

По мнению этого эксперта, китайский сценарий развития профессионального футбола кардинально отличается от процессов, происходящих в США с их MLS и в Саудовской Аравии с тамошней Про-лигой. В обеих этих странах в игру № 1 в последние годы также инвестируются огромные средства, однако и там, и там просматривается конечная цель – в ближайшие годы и США, и Саудовская Аравия станут странами-хозяйками финальной части чемпионата мира по футболу, который способен принести не только экономическую, но и имиджевую пользу организаторам. При этом, у американских клубов есть частные собственники, которые постепенно выстраивают экономическую модель, способную приносить хорошие дивиденды в будущем, а в Саудовской Аравии концепция развития футбола пользуется полной поддержкой со стороны местного правительства, причем инициатива идет с самого верха, а не выглядит попыткой ублажить интересы руководства государства со стороны чиновников низшего ранга.

Таком образом, «Гуанчжоу» (и его предшественник «Гуанчжоу Эвергранд») стал заложником непродуманной стратегии развития китайского клубного футбола, ситуационно возникшей на фоне складывавшейся на тот момент политической конъюнктуры в стране. Команда, которая семь раз кряду (с 2011 по 2017 годы) становилась чемпионом Китая, воспользовавшись моментом и мощной экономической поддержкой от Evergrande Group, устроила настоящую футбольную экспансию в стране и регионе, привлекая в свои ряды таких звезд как Робиньо, Паулиньо, Андерсон Талиска, Альберто Джилардино, Джексон Мартинес и Алессандро Диаманти.

В «золотую эпоху» футбольный клуб «Гуанчжоу» инвестировал значительные средства в подписание игроков, несколько раз переписав трансферный рекорд Китая, а в 2020 году начал строительство нового стадиона стоимостью почти в 2 миллиарда долларов, который должен был вмещать на трибунах около 100 тысяч болельщиков. Однако проект был заморожен в 2022 году из-за финансовых проблем у Evergrande Group, и пускай после того недостроенная арена оказалась национализированной, а в минувшем году на ней даже возобновились строительные работы, их темпы не впечатляют и не помогают избавиться от впечатления, что этот грандиозный, с точки зрения проекта, стадион в конечном итоге ожидает такая же бесславная участь, как и у футбольного клуба «Гуанжоу»...