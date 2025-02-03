«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении 21-летнего вингера Салифу Сумы, который выступает за клуб «Зира».

Азербайджанский журналист Расад Касимов оценил этот трансфер, а также назвал главный недостаток футболиста:

«Салифу Сума – скоростной футболист, который хорошо владеет мячом и имеет отличную технику. Однако обороне не помогает.

Может ли гвинеец играть в «Динамо»? Об этом ничего не могу сказать. У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он только скоростной и удивительно технический», – заявил Касимов.

Ранее сообщалось, что на Салифу претендуют клубы из Франции и Турции.