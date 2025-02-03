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  4. «Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 15:41 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:46
551
2

«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо

Расад Касимов назвал главную проблему Салифу Сумы

03 февраля 2025, 15:41 | Обновлено 03 февраля 2025, 15:46
551
2
«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении 21-летнего вингера Салифу Сумы, который выступает за клуб «Зира».

Азербайджанский журналист Расад Касимов оценил этот трансфер, а также назвал главный недостаток футболиста:

«Салифу Сума – скоростной футболист, который хорошо владеет мячом и имеет отличную технику. Однако обороне не помогает.

Может ли гвинеец играть в «Динамо»? Об этом ничего не могу сказать. У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он только скоростной и удивительно технический», – заявил Касимов.

Ранее сообщалось, что на Салифу претендуют клубы из Франции и Турции.

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Динамо Киев чемпионат Азербайджана по футболу Зира Салифу Сума трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Sport Analytic
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Комментарии 2
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NadalKing
Похоже это второй Родригес,только с нормальным характером, для сегодняшнего ДК вполне норм трансфер..
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0
Перець
от на куй цей баласт
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