«Не помогает обороне». Журналист – о возможном переходе вингера в Динамо
Расад Касимов назвал главную проблему Салифу Сумы
Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении 21-летнего вингера Салифу Сумы, который выступает за клуб «Зира».
Азербайджанский журналист Расад Касимов оценил этот трансфер, а также назвал главный недостаток футболиста:
«Салифу Сума – скоростной футболист, который хорошо владеет мячом и имеет отличную технику. Однако обороне не помогает.
Может ли гвинеец играть в «Динамо»? Об этом ничего не могу сказать. У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он только скоростной и удивительно технический», – заявил Касимов.
Ранее сообщалось, что на Салифу претендуют клубы из Франции и Турции.
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