Монако и турецкие клубы претендуют на потенциального новичка Динамо
Киевскому клубу придется побороться за Салифу Сума
Футболист азербайджанской «Зиры» Салифу Сума привлек внимание со стороны нескольких клубов, поэтому до закрытия трансферного окна может сменить команду.
Одним из главных кандидатов на переход 21-летнего вингера является киевское «Динамо», однако столичной команде придется побороться с другими конкурентами.
Футбольный обозреватель и инсайдер Серхат Кантоглу сообщил, что трансфер Сумы рассматривают французский «Монако», турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ». Салифу пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.
В этом сезоне вингер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана и забил шесть голов. Ориентировочная стоимость Салифу по данным Transfermarkt составляет 850 тысяч евро.
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