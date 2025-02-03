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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 13:42 |
952
0

Монако и турецкие клубы претендуют на потенциального новичка Динамо

Киевскому клубу придется побороться за Салифу Сума

03 февраля 2025, 13:42 |
952
0
Монако и турецкие клубы претендуют на потенциального новичка Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Футболист азербайджанской «Зиры» Салифу Сума привлек внимание со стороны нескольких клубов, поэтому до закрытия трансферного окна может сменить команду.

Одним из главных кандидатов на переход 21-летнего вингера является киевское «Динамо», однако столичной команде придется побороться с другими конкурентами.

Футбольный обозреватель и инсайдер Серхат Кантоглу сообщил, что трансфер Сумы рассматривают французский «Монако», турецкие «Фенербахче» и «Бешикташ». Салифу пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

В этом сезоне вингер провел 19 матчей в чемпионате Азербайджана и забил шесть голов. Ориентировочная стоимость Салифу по данным Transfermarkt составляет 850 тысяч евро.

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Динамо Киев Фенербахче Бешикташ Монако трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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