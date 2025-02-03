Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера

Киевское «Динамо» все еще интересуется вингером азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, сообщает azerisport.

По информации источника, украинский клуб готов отдать за гвинейского футболиста сумму до 1 миллиона евро. Несколько дней назад Сума продлил контракт с азербайджанским клубом до лета 2027 года.

В текущем сезоне Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что потенциальный новичок «Динамо» забил два гола в чемпионате Азербайджана.