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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:26
1156
1

Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера

Салифу Сума может перебраться в киевский клуб за сумму до 1 миллиона евро

03 февраля 2025, 12:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:26
1156
1
Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера
Зира. Салифу Сума

Киевское «Динамо» все еще интересуется вингером азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, сообщает azerisport.

По информации источника, украинский клуб готов отдать за гвинейского футболиста сумму до 1 миллиона евро. Несколько дней назад Сума продлил контракт с азербайджанским клубом до лета 2027 года.

В текущем сезоне Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что потенциальный новичок «Динамо» забил два гола в чемпионате Азербайджана.

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Зира Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу
Данііл Киріяка Источник: Azerisport.com
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Комментарии 1
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Ivan_33Ob
Ну хіба це не потужно, шановні? потужнометр перевалює!...це атвєточка шахті по трансферах..
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