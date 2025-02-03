Верес проводит спарринг со Шкупи. Стартовые составы
«Верес» сыграет пятый контрольный матч на сборах
«Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником ровенского клуба стал бронзовый призер прошлого чемпионата Северной Македонии.
В текущем сезоне «Шкупи» идет на шестом месте. В 18 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 8 поражений).
Ранее «Верес» в Турции уступил польскому клубу – ГКС Катовице – 3:4, сыграл вничью с «Гурником» из Забже – 1:1 и победил северо-македонский «Вардар» – 2:1 и черногорское «Единство» – 3:0.
Ранее сообщалось, что «Верес» отдает в аренду форварда.
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