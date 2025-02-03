Верес проводит спарринг со Шкупи. Стартовые составы

«Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником ровенского клуба стал бронзовый призер прошлого чемпионата Северной Македонии.

В текущем сезоне «Шкупи» идет на шестом месте. В 18 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 8 поражений).

Ранее «Верес» в Турции уступил польскому клубу – ГКС Катовице – 3:4, сыграл вничью с «Гурником» из Забже – 1:1 и победил северо-македонский «Вардар» – 2:1 и черногорское «Единство» – 3:0.

Ранее сообщалось, что «Верес» отдает в аренду форварда.