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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 15:12 |
141
0

Верес проводит спарринг со Шкупи. Стартовые составы

«Верес» сыграет пятый контрольный матч на сборах

03 февраля 2025, 15:12 |
141
0
Верес проводит спарринг со Шкупи. Стартовые составы
НК Верес

«Верес» проводит очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником ровенского клуба стал бронзовый призер прошлого чемпионата Северной Македонии.

В текущем сезоне «Шкупи» идет на шестом месте. В 18 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 8 поражений).

Ранее «Верес» в Турции уступил польскому клубу – ГКС Катовице – 3:4, сыграл вничью с «Гурником» из Забже – 1:1 и победил северо-македонский «Вардар» – 2:1 и черногорское «Единство» – 3:0.

Ранее сообщалось, что «Верес» отдает в аренду форварда.

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Верес Ровно Шкупи контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Верес
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