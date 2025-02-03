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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 17:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:54
234
0

Много пропустили. Верес с дублем Гайдучика проиграл Шкупи

«Верес» провел пятый контрольный матч на сборах

03 февраля 2025, 17:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:54
234
0
Много пропустили. Верес с дублем Гайдучика проиграл Шкупи
НК Верес

«Верес» сыграл очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником ровенской команды стал клуб «Шкупи» – бронзовый призер прошлого чемпионата Северной Македонии.

В текущем сезоне «Шкупи» идет на шестом месте. В 18 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи и 8 поражений).

Соперник «Вереса» вышел вперед на 31-й минуте. Но уже через 6 минут Николай Гайдучик сравнял счет. А на 39-й минуте Гайдучик оформил дубль. Вратарь отбил удар Николая с пенальти, но нападающий добил мяч в сетку.

Во втором тайме забивали исключительно футболисты «Шкупи». Мячи влетели в ворота «Вереса» на 57-й, 77-й, 83-й минутах.

Товарищеский матч. 3 февраля. Турция

«Верес» (Украина) – «Шкупи» (Северная Македония) – 2:4

Верес: Кожухарь (Когут, 61), Протасевич (Данников, 61), Чечер (Смиян, 61), Вовченко (Козубенко), Шевченко, Харатин (Баран, 61), Клец (Кучеров, 61), Шарай (Нонго, 61), Дахновский, Степанюк (Воробьяк, 61), Гайдучик.

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Шкупи контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик
Сергій Турчак Источник: ФК Верес
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