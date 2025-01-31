Источник: Верес отдает в аренду форварда

Черногорский форвард «Вереса» Марко Мрвальевич станет игроком польского ЛКС Лодзь. Клубы достигли соглашения об аренде футболиста с правом выкупа, сообщает телеграмм-канал ТаТоТаке.

ЛКС Лодзь выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает девятое место. В активе клуба 26 очков после 19-ти матчей (7 побед, 5 ничьих и 7 поражений).

Марко Мрвальевич перешел в «Верес» в январе 2024 года. Контракт футболиста с клубом действует до июня 2026 года. В текущем сезоне сыграл 18 матчей. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 300 тысяч евро.

Аренда Мрвальевича может означать, что «Верес» не будет продавать Николая Гайдучика в зимнее трансферное окно. Игроком интересуются клубы из УПЛ и Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что «Верес» на сборах обыграл «Вардар».