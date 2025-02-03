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  4. «Какое будущее?» Экс-директор клуба УПЛ разнес трансферы Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 14:31 |
1749
3

«Какое будущее?» Экс-директор клуба УПЛ разнес трансферы Динамо и Шахтера

Андрей Стеценко недоволен приобретениями украинских команд

03 февраля 2025, 14:31 |
1749
3
«Какое будущее?» Экс-директор клуба УПЛ разнес трансферы Динамо и Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко оценил результаты донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в текущем сезоне:

«Уровень футбола упал очень сильно. Не скажу, что он совсем на нуле, но падение есть. Футболисты, которые сейчас играют за киевское «Динамо», 10 лет назад даже близко не попали бы на базу в Конча-Заспе. Их просто не допустили бы к первой команде.

То же касается и «Шахтера». Вспомните, каких футболистов приобрел Ахметов около 15 лет назад. Тогда футболисты донецкой команды были проданы за солидные суммы в топовые клубы, например, «Манчестер Сити». А теперь...

Кого набрали? Все ходят и рассказывают, что это трансферы на будущее. Какое будущее? Не будет ничего из этих игроков, нужно называть вещи своими именами и смотреть правде в глаза. Из этих игроков ничего не будет», – считает Стеценко.

Ранее эксперт оценил игру футболистов киевского «Динамо».

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Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр Андрей Стеценко трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: YouTube
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Мен Петров
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+2
Saar
Нажаль(( так і є.
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0
serhiy
Ти вже в Дніпро накупував ))).
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-1
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