Украина. Премьер лига01 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:36
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Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2024/25
01 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:36
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1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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