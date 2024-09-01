Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

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Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)