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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:36
770
0

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура УПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 01 сентября 2024, 15:36
770
0
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

1 сентября проходит матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 5-й тур, 1 сентября

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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