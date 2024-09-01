Обнародованы стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер
Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву
1 сентября состоится матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Кривбасс и Шахтер Донецк.
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Поединок пройдет на стадионе Гырник в Кривом Роге. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Юрий Вернидуб и Марино Пушич уже объявили стартовые составы своих коллективов на игру.
Стартовые составы на матч Кривбасс – Шахтер:
Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Лунев, Драмбаев, Кузык, Соса
Запасные: Маханьков, Хома, Понедельник, Хомченовский, Аморозо, Задерака, Твердохлиб, Микитишин, Оче, Кожушко, По
Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Степаненко, Судаков, Крыськив, Эгиналду, Педринью, Сикан
Запасные: Фесюн, Азаров, Франьич, Грам, Конопля, Назарина, Бондаренко, Зубков, Швед, Невертон, Кевин, Траоре
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