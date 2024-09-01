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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 16:53 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:57
838
0

Обнародованы стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер

Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву

01 сентября 2024, 16:53 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:57
838
0
Обнародованы стартовые составы на матч 5-го тура УПЛ Кривбасс – Шахтер
ФК Шахтер

1 сентября состоится матч 5-го тура УПЛ 2024/25 между командами Кривбасс и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Гырник в Кривом Роге. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Юрий Вернидуб и Марино Пушич уже объявили стартовые составы своих коллективов на игру.

Стартовые составы на матч Кривбасс – Шахтер:

Кривбасс: Клищук, Дибанго, Стецьков, Романчук, Бандейра, Вакулко, Бизимана, Лунев, Драмбаев, Кузык, Соса

Запасные: Маханьков, Хома, Понедельник, Хомченовский, Аморозо, Задерака, Твердохлиб, Микитишин, Оче, Кожушко, По

Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Степаненко, Судаков, Крыськив, Эгиналду, Педринью, Сикан

Запасные: Фесюн, Азаров, Франьич, Грам, Конопля, Назарина, Бондаренко, Зубков, Швед, Невертон, Кевин, Траоре

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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