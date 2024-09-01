01.09.2024 13:00 – 7’ 0 : 0
Украина. Первая лига01 сентября 2024, 12:55 |
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Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября видеотрансляции матчей 4-го тура Первой лиги
01 сентября 2024, 12:55 |
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1 сентября проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 4-й тур, 1 сентября
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков
- 14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь
- 16:00. Минай – Подолье Хмельницкий
Турнирные таблицы
13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков
14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь
16:00. Минай – Подолье Хмельницкий
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