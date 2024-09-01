Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
ЮКСА
01.09.2024 13:00 – 7 0 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 сентября 2024, 12:55 |
154
0

Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября видеотрансляции матчей 4-го тура Первой лиги

01 сентября 2024, 12:55 |
154
0
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

1 сентября проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 4-й тур, 1 сентября

  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков
  • 14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь
  • 16:00. Минай – Подолье Хмельницкий

Турнирные таблицы

13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков

14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь

16:00. Минай – Подолье Хмельницкий

По теме:
КДК УАФ отложил рассмотрение дела по скандальному матчу Шахтер – Динамо
Максимов рассказал, остались ли у Днепра-1 долги перед игроками и тренерами
КДК УАФ выбрал меру наказания для Кобина за удаление в матче с Кривбассом
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Металлист 1925 Диназ Вышгород ФСК Мариуполь Минай Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Футбол | 01 сентября 2024, 07:50 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ

1 сентября в 15:30 состоится матч 5-го тура УПЛ

Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Футбол | 01 сентября 2024, 07:55 10
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала

Украинец сообщил, что окончательно решил покинуть «королевский клуб»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
Футбол | 01.09.2024, 00:03
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило легионера в годичную аренду с правом выкупа
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
Футбол | 01.09.2024, 12:15
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
МАКСИМОВ: «Коломойский сказал, чтобы теперь Днепр-1 тянули самостоятельно»
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
Бывший чемпион мира из Украины вернется на ринг в 40 лет
30.08.2024, 10:37 2
Бокс
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
Дорощук во второй раз подряд занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги
30.08.2024, 23:59
Другие виды
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
30.08.2024, 09:28
Теннис
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
31.08.2024, 06:16
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем