Первая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Первая лига. 4-й тур, 1 сентября

13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков

14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь

16:00. Минай – Подолье Хмельницкий

Турнирные таблицы

13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков

14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь

16:00. Минай – Подолье Хмельницкий