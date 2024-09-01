Ничья для Ван Леувена. Металлист 1925 разошелся миром с клубом ЮКСА

1 сентября прошли три поединка 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Харьковский Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена разошелся миром с клубом ЮКСА Тарасовка (0:0).

С таким же счетом (0:0) закончился матч между командами Минай и Подолье (0:0).

Три очка взял ФСК Мариуполь в гостевом поединке против команды Диназ Вышгород (4:1).

Первая лига. 4-й тур, 1 сентября

13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков – 0:0

14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь – 1:4

Голы: Старенький, 84 – Зубков, 18, Петренко, 43, Малаки, 53, Пентелейчук, 78

16:00. Минай – Подолье Хмельницкий – 0:0

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