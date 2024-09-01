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  4. Ничья для Ван Леувена. Металлист 1925 разошелся миром с клубом ЮКСА
Первая лига
ЮКСА
01.09.2024 13:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
01 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 23:37
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0

Ничья для Ван Леувена. Металлист 1925 разошелся миром с клубом ЮКСА

Минай и Подолье тоже сыграли вничью, ФСК Мариуполь взял верх над Диназом

01 сентября 2024, 23:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 23:37
101
0
Ничья для Ван Леувена. Металлист 1925 разошелся миром с клубом ЮКСА
ФК Металлист 1925

1 сентября прошли три поединка 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Харьковский Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена разошелся миром с клубом ЮКСА Тарасовка (0:0).

С таким же счетом (0:0) закончился матч между командами Минай и Подолье (0:0).

Три очка взял ФСК Мариуполь в гостевом поединке против команды Диназ Вышгород (4:1).

Первая лига. 4-й тур, 1 сентября

13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков – 0:0

14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь – 1:4

Голы: Старенький, 84 – Зубков, 18, Петренко, 43, Малаки, 53, Пентелейчук, 78

16:00. Минай – Подолье Хмельницкий – 0:0

Турнирные таблицы

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Минай Металлист 1925 Диназ Вышгород ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка видео голов и обзор Патрик ван Леувен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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