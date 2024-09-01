Ничья для Ван Леувена. Металлист 1925 разошелся миром с клубом ЮКСА
Минай и Подолье тоже сыграли вничью, ФСК Мариуполь взял верх над Диназом
1 сентября прошли три поединка 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Харьковский Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена разошелся миром с клубом ЮКСА Тарасовка (0:0).
С таким же счетом (0:0) закончился матч между командами Минай и Подолье (0:0).
Три очка взял ФСК Мариуполь в гостевом поединке против команды Диназ Вышгород (4:1).
Первая лига. 4-й тур, 1 сентября
13:00. ЮКСА Тарасовка – Металлист 1925 Харьков – 0:0
14:00. Диназ Вышгород – ФСК Мариуполь – 1:4
Голы: Старенький, 84 – Зубков, 18, Петренко, 43, Малаки, 53, Пентелейчук, 78
16:00. Минай – Подолье Хмельницкий – 0:0
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