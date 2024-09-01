Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
Ковалевцы неудачно стартовали в новом сезоне
Как стало известно Sport.ua, несмотря на три поражения подряд футболистов «Колоса» в чемпионате УПЛ, кредит доверия клубного руководства к главному тренеру Александру Поздееву пока еще не исчерпан.
Но, все же, по информации нашего источника, многое в этом вопросе будет зависеть от того, как завершится поединок ковалевцев в шестом туре – против «ЛНЗ» 16 сентября сразу после международной паузы, вызванной матчами сборных.
Известно, что ковалевцы третьего сентября начнут подготовку к противостоянию с черкащанами, а на 7 сентября запланирован спарринг – с «Левым берегом».
Пока что «Колос» занимает 15 место в УПЛ, набрав два очка.
Ранее мы сообщали, что полузащитник «Колоса» Валерий Лучкевич рассказал о сроках своего восстановления после травмы.
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