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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:58
829
0

Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс

Ковалевцы неудачно стартовали в новом сезоне

01 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 01 сентября 2024, 16:58
829
0
Под угрозой отставки. Тренеру Колоса предоставили еще один шанс
ФК Колос. Александр Поздеев

Как стало известно Sport.ua, несмотря на три поражения подряд футболистов «Колоса» в чемпионате УПЛ, кредит доверия клубного руководства к главному тренеру Александру Поздееву пока еще не исчерпан.

Но, все же, по информации нашего источника, многое в этом вопросе будет зависеть от того, как завершится поединок ковалевцев в шестом туре – против «ЛНЗ» 16 сентября сразу после международной паузы, вызванной матчами сборных.

Известно, что ковалевцы третьего сентября начнут подготовку к противостоянию с черкащанами, а на 7 сентября запланирован спарринг – с «Левым берегом».

Пока что «Колос» занимает 15 место в УПЛ, набрав два очка.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Колоса» Валерий Лучкевич рассказал о сроках своего восстановления после травмы.

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Колос Ковалевка Александр Поздеев Украинская Премьер-лига инсайд отставка
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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