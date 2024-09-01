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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 09:39
325
0

Лучкевич рассказал о сроках восстановления после травмы

Полузащитник «Колоса» полон оптимизма

01 сентября 2024, 08:59 | Обновлено 01 сентября 2024, 09:39
325
0
Лучкевич рассказал о сроках восстановления после травмы
ФК Колос. Валерий Лучкевич

В трех последних матчах чемпионата в составе ковалевского «Колоса» отсутствовал ведущий игрок – полузащитник Валерий Лучкевич, который находится в клубном лазарете. В поединке трехнедельной давности с «Ингульцом» он получил травму плеча, которая надолго вывела его из строя.

Однако 28-летний футболист оптимизма не теряет, о чем игрок рассказал корреспонденту Sport.ua

- Состояние мое уже лучше, но надо еще время на восстановление, – сказал Лучкевич. – Месяц в лангете, две недели восстановления – и в бой. Пока так, а там будет видно.

Напомним, что досадная травма произошла у Валерия Лучкевича в конце матча с «Ингульцом», когда он двигался с мячом и почувствовал сильную и резкую боль.

Ранее мы сообщали, что «Александрия» в матче чемпионата Украины обыграла «Колос» со счетом 2:1.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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