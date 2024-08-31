Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович завершил выступления на Открытом чемпионате США 2024, проиграв в третьем раунде Алексею Попырину (№28 АТР) из Австралии.

«Что изменилось после победы на Олимпиаде? Не знаю. Может быть, дело в том, что просто другое покрытие. Очевидно, это повлияло. Я потратил много энергии, завоевав золото. Я приехал в Нью-Йорк не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Поскольку это US Open, я решил попробовать. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого матча я вообще не нашел себя на этом корте. Это все, что я могу сказать. Жизнь продолжается. Я постараюсь перестроиться и посмотреть, что будет дальше.

Попырин? Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая то, как я себя чувствовал и как играл с самого начала турнира, третий круг – это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех. На таком покрытии без подачи не победить. Парней, которые в такой форме, как Алексей, точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч», – рассказал Джокович.

Ранее Карлос Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на US Open.