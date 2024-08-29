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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
01.09.2024 18:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 августа 2024, 11:44 |
77
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 18:00 матч чемпионата Англии

29 августа 2024, 11:44 |
77
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

В воскресенье, 1 сентября, состоится центральный матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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