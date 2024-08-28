Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 5-го тура УПЛ
В понедельник, 1 сентября, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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