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Премьер-лига
Кривбасс
01.09.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 11:22 |
169
0

Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 18:00 видеотрансляцию матча 5-го тура УПЛ

28 августа 2024, 11:22 |
169
0
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 1 сентября, в 18:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Кривбасс» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.

Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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